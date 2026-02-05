Банк России до апреля будет постепенно снижать ключевую ставку – Шохин

Банк России будет «маленькими шажками» снижать ключевую ставку на каждом заседании вплоть до апреля. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. При этом, он отметил, что резких изменений ключевой ставки никто не ждет, поскольку не до конца ясно, как повышение налогов повлияло на экономику. Кроме того, по словам Шохина, ситуация будет зависеть от геополитических факторов.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 13 февраля. До апреля ожидается еще одно заседание Центробанка, которое намечено на 20 марта.

«До апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться (по траектории снижения ставки – прим. ред.). Но, мое убеждение, что эти маленькие шажки должны вести к снижению ставки на 50 базисных пунктов», – цитирует Шохина РИА «Новости».

Чтобы к концу года ключевая ставка снизилась до 12-13% от нынешних 16%, Банку России следует уменьшать ставку на полпроцента, то есть на 50 базисных пунктов, на каждом заседании, полагает он.

«Это было бы правильно. Но резких снижений никто не ждет. Потому что до конца еще непонятно влияние повышения налогов, это во-первых. Во-вторых, конечно, мы ждем, что геополитика как-то может повлиять на это», – добавил глава РСПП.

Кроме того, Шохин указал на необходимость учитывать влияние различных факторов на инфляцию. По его словам, речь идет не только о повышении НДС с 1 января, но и об утильсборе и курсе рубля, которые также могут иметь значение.

Ранее президент РСПП спрогнозировал, что Центробанк к концу 2026 года снизит ключевую ставку до 12%.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

