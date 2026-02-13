Внешний госдолг России достиг максимума за 20 лет

Государственный внешний долг России впервые с 2006 года превысил 60 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов.

20 лет назад обязательства органов власти в России перед иностранными кредиторами достигали 76 млрд долларов. В 2007 году показатель снизился до 52 млрд, а к 2026 году – вырос до 61,97 млрд долларов, передает РБК.

По данным Центробанка РФ, совокупный внешний долг страны, который помимо государственных займов включает обязательства компаний и кредитных организаций, вырос на 30 млрд долларов и достиг 319,8 млрд. Это произошло главным образом из-за переоценки обязательств банков и прочих секторов на фоне укрепления рубля, а также привлечения долгового финансирования.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников допустил дальнейшее замедление экономики России. По его словам, «восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

