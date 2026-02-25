Доходность вкладов упала до минимума за два года: треть россиян готовы забрать сбережения из банков

Ставки по вкладам в банках упали до минимальных значений за последние два года. К этому привело смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Треть россиян заявили, что готовы забрать свои сбережения, если снижение ставок по вкладам продолжится.

Средняя доходность вложений на срок до трех месяцев в 50 крупнейших банках теперь составляет 14,2%, что более чем на 1% меньше текущего уровня ключевой ставки. Этот показатель является самым низким с декабря 2023 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на индекс финансового маркетплейса «Финуслуги». Долгосрочные вклады также стали менее выгодными. За вложения на шесть месяцев банки предлагают до 13,87%. Средняя ставка на годовые вклады находится на уровне 12,75%. В последний раз такой показатель отмечался в феврале 2024 года.

Такая ситуация обусловлена продолжением смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Ранее ЦБ шестой раз подряд объявил о снижении ключевой ставки, сейчас она составляет 15,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее уменьшение показателя.

Почти треть (29%) россиян заявили, что могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного РИА «Новости». 34% респондентов не планируют менять стратегию даже при дальнейшем снижении доходности. Около трети опрошенных прямо заявили, что оставят деньги на депозитах.

По словам аналитиков, это отражает устойчивую консервативную модель финансового поведения: приоритетом остается сохранность капитала, а не максимизация дохода. Для большинства вклад остается самым понятным и психологически комфортным инструментом, особенно на фоне волатильности фондового рынка и ограниченного инвестиционного опыта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube