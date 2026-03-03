Мировые цены на нефть превысили $84 за баррель

Мировые цены на нефть сегодня продолжили заметный рост и превысили отметку $84 за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

К 13:59 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 8,14%, до $84,07 за баррель. Апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI подорожали до $76,52 (+7,43%).

В то же время цена на газ в Европе на биржевых торгах впервые с января 2023 года превысила $750 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Это произошло на фоне заявлений, сделанных Корпусом стражей исламской революции о блокировке Ормузского пролива. Кроме того, катарская госкомпания QatarEnergy, которая контролирует до 20% рынка газа, накануне останавила производство СПГ из-за атаки БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

