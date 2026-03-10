В одном шаге от застоя: экономика России оказалась на грани стагфляции

Российская экономика находится в одном шаге от стагфляции – ситуации, когда рост цен сочетается с застоем ВВП. С таким предупреждением выступил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут «Известия». В январе 2026 года ВВП России снизился на 2,1% в годовом выражении после роста на 1,9% в декабре прошлого года, говорится в обзоре экспертов центра.

Аналитики указывают, что в большинстве гражданских отраслей промышленности наблюдается стагнация, а прибыльность предприятий снижается. Одновременно растет разрыв между доходностью бизнеса и процентными ставками, а инвестиционная активность снижается. Эта тенденция отмечена, прежде всего, в машиностроении и производстве оборудования.

По оценке Минэкономики, в начале марта годовая инфляция составила около 5,7%. Сдерживать потребительские цены удается за счет слабого спроса и укрепления рубля, отмечают эксперты центра.

В Банке России считают сценарий стагфляции маловероятным. Регулятор ожидает, что экономика продолжит расти, а инфляция постепенно вернется к целевому показателю 4%. При этом устойчивая инфляция, по оценке ЦБ, сложится вблизи 4% уже во второй половине 2026 года.

В то же время часть аналитиков считает риски более серьезными. По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольги Беленькой, опасения стагфляции имеют основания. Эксперт отметила, что из 28 основных отраслей промышленности рост в январе, согласно данным Росстата, показали лишь пять. Высокая ключевая ставка серьезно сдерживает инвестиции, отметил заместитель гендиректора ЦМАКП Владимир Сальников.

Впрочем, старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин полагает, что говорить о скором наступлении стагфляции преждевременно. По его словам, экономика скорее проходит этап контролируемого охлаждения после периода перегрева и продолжает адаптироваться к новым условиям.

Ранее стало известно, что 31% предпринимателей в России подумывает о закрытии или продаже своего дела 31% предпринимателей в России. Такие данные, как пишут «Ведомости», следуют из опроса ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса». Показатель в первом квартале вырос на 8% в годовом выражении. Больше половины опрошенных предпринимателей (52%) убеждены, что положение их бизнеса ухудшится.

Москва, Наталья Петрова

