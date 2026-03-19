Стоимость нефти Brent поднялась выше $113 за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост в четверг до 5,8% на фоне ударов Ирана по объектам по производству сжиженного природного газа в Катаре в ответ на атаки Израиля по крупному газовому месторождению Южный Парс на юге Ирана. Согласно данным торгов, стоимость сорта Brent поднялась выше $113 за баррель.

Майские фьючерсы на североморскую нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:32 мск торговались по $113,63 за баррель, что на $6,25 (5,82%) выше, чем на закрытии предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали до $107,38 за баррель.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI на май подорожали к этому времени на $1,21 (1,27%), до $96,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла до $95,46 за баррель.

Накануне власти Ирана предупредили, что нанесут удары по объектам энергетической инфраструктуры в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля по объектам на иранском газовом месторождении Южный Парс.

Президент США Дональд Трамп подтвердил на своей платформе Truth Social, что Израиль нанес удар по Южному Парсу, но заявил, что Вашингтон «ничего не знал» об ударе, который привел к ответным действиям Ирана против ключевого завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Рас-Лаффане, Катар.

При этом Трамп пригрозил уничтожить иранское газовое месторождение Южный Парс, если Тегеран снова нанесет удар по объектам по производству СПГ в Катаре.

Москва, Наталья Петрова

