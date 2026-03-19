российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 марта 2026, 08:52 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Катар грозит Ирану ответными действиями за атаку на завод СПГ

Объекты по производству сжиженного природного газа катарской нефтегазовой компании QatarEnergy подверглись ракетным атакам со стороны Ирана. В Дохе оценили ущерб как значительный и пригрозили ответными ударами.

Накануне несколько баллистических ракет попали в комплекс в Рас-Лаффане, из пяти удалось сбить четыре, одна упала в промышленном районе. Начались масштабные пожары, о жертвах не сообщалось. Сегодня рано утром министерство обороны Катара зафиксировало повторную атаку.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани назвал удары Ирана «безрассудной и опасной эскалацией конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

Министерство иностранных дел Катара выпустило заявление, в котором осудило «вопиющее иранское нападение». «Катар считает эту атаку опасной эскалацией, вопиющим нарушением своего суверенитета и прямой угрозой своей национальной безопасности и региональной стабильности, – говорится в заявлении. – Государство Катар оставляет за собой право на ответные действия».

Доха, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Иран,