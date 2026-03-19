Катар грозит Ирану ответными действиями за атаку на завод СПГ

Объекты по производству сжиженного природного газа катарской нефтегазовой компании QatarEnergy подверглись ракетным атакам со стороны Ирана. В Дохе оценили ущерб как значительный и пригрозили ответными ударами.

Накануне несколько баллистических ракет попали в комплекс в Рас-Лаффане, из пяти удалось сбить четыре, одна упала в промышленном районе. Начались масштабные пожары, о жертвах не сообщалось. Сегодня рано утром министерство обороны Катара зафиксировало повторную атаку.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани назвал удары Ирана «безрассудной и опасной эскалацией конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

Министерство иностранных дел Катара выпустило заявление, в котором осудило «вопиющее иранское нападение». «Катар считает эту атаку опасной эскалацией, вопиющим нарушением своего суверенитета и прямой угрозой своей национальной безопасности и региональной стабильности, – говорится в заявлении. – Государство Катар оставляет за собой право на ответные действия».

Доха, Зоя Осколкова

