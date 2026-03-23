В России вырос объем «плохой ипотеки».

Речь идет о платежах, просроченных на 90 и более дней. Показатель достиг рекордных 296,4 млрд рублей, сообщает «Скоринг бюро».

Показатель за месяц увеличился на 4,3%, до рекордных 296,4 млрд рублей. При этом в годовом выражении объем плохой ипотеки в стране вырос почти в 1,8 раз.

Общее количество ипотек с такой просрочкой в феврале приблизилось к отметке 100 тысяч. За год значение увеличилось в 1,5 раза.

Напомним, ранее «Новый День» писал о том, что россияне стали чаще продавать жилье, чтобы погасить ипотеку. В конце 2025 года количество таких случаев подскочило вдвое. По словам экспертов, таким образом заемщики пытаются сохранить положительную кредитную историю и избежать банкротства.

Москва, Елена Васильева

