ФАС не будет наказывать за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года

Федеральная антимонопольная служба не будет применять меры ответственности за рекламу в Telegram и Youtube до конца 2026 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее, 10 марта в антимонопольной службе заявили, что в случае принятия Роскомнадзором решений о блокировке Youtube, VPN-сервисов, мессенджеров Telegram и Whatsapp*, реклама на данных ресурсах будет запрещена. Ведомство объяснило свою позицию частью 10.7 статьи 5 федерального закона «О рекламе», которая не допускает распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ.

Сегодня в ФАС отметили, что компаниям и другим хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы.

«Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», – заявили в ведомстве.

При этом контроль за соблюдением законодательства о рекламе при ее размещении на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее – Instagram** и Facebook**, а также на VPN-сервисах, будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности. Размещение рекламы на таких ресурсах запрещено, напомнили в ФАС.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram в России, так как мессенджер по-прежнему не соблюдает законодательство России, не предпринимает меры по защите персональных данных, противодействию мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях.

* Запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube