Путин призвал не «проесть» сверхдоходы от роста цен на нефть и газ

Президент России Владимир Путин призвал российские компании сохранять благоразумие и воздержаться от попыток «проесть» конъюнктурные доходы от роста котировок на нефть и газ.

«Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их «проесть», пустить на дивиденды», – сказал глава государства, выступая на пленарном заседании съезда РСПП.

Путин отметил, что если сегодня рынки качнулись в одну сторону, то завтра они могут качнуться в другую.

В этой ситуации нужно сохранять благоразумие, подчеркнул он. Это касается не только и бизнеса, но и государства, которое может попытаться «раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты», указал президент.

По его словам, нужен умеренный консерватизм как в корпоративной сфере, так и в госфинансах. «Мы обязательно будем его придерживаться в бюджетной системе, выполняя обязательства перед гражданами страны», – заявил Путин.

Ранее президент РФ призвал нефтегазовые компании направить дополнительный доход от подорожания углеводородов на погашение долгов перед банками. По его мнению, это было бы «зрелым решением».

Москва, Наталья петрова

