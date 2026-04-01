В России доля контрафакта на рынке автотоваров приблизилась к 50%

Доля нелегальных автотоваров на российском рынке приблизилась к 50%. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественной организации «Общественная потребительская инициатива».

«Согласно исследованию, наиболее уязвимыми с точки зрения контрафакта оказались масла и смазочные материалы, фильтры, свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления. Потери бюджетной системы РФ из-за нелегального оборота автотоваров, согласно консервативным подсчетам экспертов, составляют 142 млрд рублей ежегодно», – пишет газета «Известия».

Нелегальный рынок растет из-за разрыва логистических цепочек и ухода ряда иностранных правообладателей. Часть корпоративного контроля за подлинностью продукции была утрачена, а на ее место пришли теневые схемы импорта, упаковки и сбыта.

Зачастую безымянные компоненты и некачественные детали ввозятся как формально нейтральный товар, а затем внутри страны упаковываются и маркируются под известные бренды, что затрудняет пресечение нарушений на ранних этапах.

Растут продажи контрафакта и через онлайн-каналы. Дистанционная покупка усиливает информационную асимметрию: потребитель не может до оплаты проверить качество детали, а ценовые алгоритмы площадок подталкивают к выбору самых дешевых предложений.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил ввести с 1 сентября 2026 года обязательную маркировку автозапчастей в целях борьбы контрафактом.

Москва, Зоя Осколкова

