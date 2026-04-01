Орешкин: банки в традиционном виде должны умереть

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин спрогнозировал гибель банковской системы в ее традиционном виде. По его словам, банковский сектор ждет кардинальная трансформация.

«Банки в традиционном виде должны на самом деле умереть. На самом деле, если посмотреть на американскую финансовую систему, она «сжирает» 2% мирового ВВП. Это слишком большой платеж человечества за довольно простую услугу по управлению средствами», – сказал Орешкин на форуме ТОЛК-2026.

По его мнению, в настоящее время самой эффективной является российская финансовая система, она не поглощает столько денег у общества и экономики, как американская или европейская модели.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что дочерние банки маркетплейсов в скором времени могут попасть в число системно значимых.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube