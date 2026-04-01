Набиуллина: «дочки» маркетплейсов вскоре могут стать системными банками

Дочерние банки маркетплейсов в скором времени могут попасть в число системно значимых. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы будем учитывать в том числе роль банков на рынке платежей, встроенность в экосистему. По нашей оценке, года через два-три уже, может быть, отдельные «дочки» маркетплейсов могут попасть в системно значимые банки, с учетом скорости их развития», – заявила глава регулятора.

По ее словам, становление таких банков «системно значимыми» будет свидетельствовать о выравнивании конкуренции в банковском секторе.

При этом Набиуллина напомнила, что ЦБ предъявляет более жесткие требования к финансовым институтам, которые имеют системные последствия.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube