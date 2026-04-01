российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 05:37 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Набиуллина: «дочки» маркетплейсов вскоре могут стать системными банками

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, фото: официальный сайт Госдумы РФ

Дочерние банки маркетплейсов в скором времени могут попасть в число системно значимых. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы будем учитывать в том числе роль банков на рынке платежей, встроенность в экосистему. По нашей оценке, года через два-три уже, может быть, отдельные «дочки» маркетплейсов могут попасть в системно значимые банки, с учетом скорости их развития», – заявила глава регулятора.

По ее словам, становление таких банков «системно значимыми» будет свидетельствовать о выравнивании конкуренции в банковском секторе.

При этом Набиуллина напомнила, что ЦБ предъявляет более жесткие требования к финансовым институтам, которые имеют системные последствия.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,