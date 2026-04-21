С 1 сентября за каждый ноутбук надо будет платить государству по 500 р, за смартфон – 250: кого это коснется

С 1 сентября 2026 года в России начнут взимать технологический сбор с производителей и поставщиков электроники. За ноутбук он составит 500 рублей, за смартфон – 250 рублей, за телефон проводной связи с беспроводной трубкой – 100 рублей, за другие телефонные аппараты – 25 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проекты постановлений и распоряжений правительства, представленных Минпромторгом участникам рынка. Список электроники будет расширен.

Плательщиками станут как юрлица, занятые производством или поставкой электроники, так и индивидуальные предприниматели. Оплата сбора будет являться фактором допуска к реализации товара. На уплату сбора будет отведено 10 дней. При неуплате система откажет в продаже товара. Штрафы за просрочку начисляться не будут.

Как заявляли в Минпромторге, технологический сбор предназначен для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Максимальный размер сбора не превысит 5 тысяч рублей за единицу продукции, отмечали в ведомстве.

Все поступления по технологическому сбору будут направлены в федеральный бюджет. Согласно прогнозам Минфина, в 2026 году сумма может составить около 20 миллиардов рублей, в 2027 году – порядка 88 миллиардов, с 2028 года – около110 миллиардов рублей.

Федеральный закон о введении с 1 сентября 2026 года технологического сбора на ввоз или производство продукции с электронными компонентами был принят Госдумой в ноябре 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

