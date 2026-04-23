Россиян ждут массовые сокращения: кто под угрозой потери работы

В России продолжает расти количество сотрудников, которых работодатели планируют сократить. Если на июнь 2025 года число работников, рекомендованных к увольнению, составляло 73 572 человека, то к 1 апреля 2026 года такой статус уже имели 105 147 человек. Таким образом, за 10 месяцев число работников, попадающих под сокращение, выросло на 43%. Это следует из данных Роструда, представленных в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии, сообщают «Ведомости».

В число регионов, где ожидается больше всего сокращений, вошли Москва, Московская, Омская, Иркутская области и Красноярский край. Более подвержены риску увольнения работники, занятые в сферах управления финансами, налогообложении, медицинской деятельности, органах государственного управления и местного самоуправления.

Согласно данным исследования SuperJob, 13% компаний уже запустили оптимизацию численности персонала. При этом массовые сокращения проводили или планировали в феврале только в 2% компаний. В I квартале работодатели предпочитали удерживать кадры в штате из-за дефицита кадров. Организации стали чаще вводить режим неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели.

Руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов подтвердил, что число работников, рекомендованных к увольнению, действительно планомерно растет с 2025 года. По его словам, под точечные сокращения попадают прежде всего работники органов власти на региональном и муниципальном уровне. Аналогичная тенденция отмечается также среди налоговых инспекций, со стороны Минфина и других контрольно-финансовых ведомств.

Эксперт связал сокращение бюджетных работников с дефицитом как федерального, так и региональных бюджетов. Минфин сообщал, что в первом квартале 2026 года расходы бюджета превысили доходы на 4,6 трлн рублей, что на 20,87% выше запланированного на год. Региональные бюджеты закончили 2025 год с рекордным дефицитом в 1,5 трлн рублей.

На сокращения в коммерческом секторе влияет снижение темпов экономического роста и потребительского спроса, указал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Также на ситуацию оказывает негативное влияние высокая ставка Центробанка, которая делает дорогими кредиты. В результате предприятия вынуждены сокращать объемы производства и оптимизировать численность персонала.

Эксперт напомнил, что еще в 2024-2025 годах сформировался тренд перевода работников в режим неполной занятости. Но сейчас, полагает он, без реальных увольнений компании не способны снизить издержки из-за накопленных эффектов.

Согласно информации Роструда, количество сотрудников с сокращенным рабочим днем или неполной рабочей неделей выросло к середине апреля до 82 394 человек после 80 455 человек на середину марта. Число сотрудников в простое за тот же срок практически не изменилось: в марте – 40 714, в апреле – 40 010.

Всего за прошлый год число работников на неполной занятости и в простое выросло на 14,3%, или на 198 тысяч человек, сообщал Банк России в обзоре «Региональная экономика». В конце 2025 года число таких сотрудников достигло максимума с 2020. ЦБ объяснял переход на частичную занятость охлаждением спроса, отмечая, что чаще всего это происходило на предприятиях в нефтедобыче, металлургии и строительстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

