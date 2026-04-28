Вторник, 28 апреля 2026, 15:26 мск

Мишустин: экономике РФ через пять лет будет не хватать 12 млн новых сотрудников

Архив. Фото: кадр из трансляции правительства РФ

До 2032 года российской экономике потребуется почти 12 миллионов новых сотрудников. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Знание. Первые».

По словам премьера, «самый большой спрос – в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, в сфере информации и связи». Кроме того, востребованы выпускники вузов и колледжей по таким направлениям как машиностроение, химическая отрасль, ядерная энергетика. Они крайне необходимы для реализации национальных проектов технологического лидерства, подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина рассказал, что для своевременного и эффективного реагирования на возможные изменения на рынке труда регулярно разрабатывается прогноз потребности российской экономики в кадрах. Для этого анализируются статистические данные со всех регионов страны, сценарии социально-экономического развития и обратная связь от работодателей из каждого субъекта РФ. Мишустин отметил, что в 2025 году правительство впервые разработало прогноз на семилетний период, который показал, что «до 2032 года отечественной экономике потребуется почти 12 миллионов новых сотрудников».

Ранее сообщалось, что кадровый резерв в России за пять лет сократился с 7 млн до 4 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы FinExpertiza на основе статистики Росстата и Роструда. Среди причин сложившейся ситуации – демографическая яма и высокий спрос на работников. При этом новых резервов почти не осталось. В долгосрочной перспективе демография может сдерживать рост экономики. Ряд российских экспертов ранее отмечали, что из-за старения населения темпы увеличения ВВП до 2040-2045 годов могут не превышать 1,5% в год.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

