Правительство РФ спишет долги по кредитам еще шести регионам

Еще шести российским регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства, будет списано две трети долгов по бюджетным займам, сумма достигнет 19 млрд рублей. Эта мера относится к Тульской, Калужской, Оренбургской, Архангельской, Смоленской и Липецкой областям.

«Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, <…> переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных и новых инвестиционных проектов», – уточнили в кабмине.

Списание долгов позволит высвободить дополнительные средства в региональных бюджетах, что поможет поддержать экономическое развитие субъектов и повысить качество жизни населения.

Москва, Зоя Осколкова

