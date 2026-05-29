Решетников: ограничения на импорт из Армении не отразятся на ценах в России

Запрет на ввоз ряда товаров из Армении не окажет негативного влияния на цены и уровень инфляции в России. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«По нашим рынкам, конечно, влияния не будет. Вчера меня спрашивали – что будет с инфляцией и так далее. Мы не заметим статистически этих всех цифр. Все-таки это нишевые достаточно товары, и основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства», – сказал министр корреспонденту «Известий».

Решетников отметил, что структура поставщиков этих товаров на российский рынок диверсифицирована. И поэтому негативных последствий не будет, убежден глава МЭР.

Накануне Россельхознадзор сообщил о введении с 30 мая ограничений на ввоз плодоовощной продукции из Армении. По запрет попали свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника.

В надзорном ведомстве объяснили, что данное решение принято из-за участившихся случаев нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия страны. Ограничения будут действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», добавили в Россельхознадзоре.

Москва, Наталья Петрова

