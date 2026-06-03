Кабмин РФ спишет часть бюджетных долгов еще шести регионам

Правительство России спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще шести регионам. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Две трети долгов по бюджетным займам на общую сумму более 37,5 млрд рублей будут списаны Якутии, Татарстану, Хабаровскому краю, Владимирской, Курганской и Омской областям.

«Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных проектов, новых инвестиционных и инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов, мероприятий долгосрочных планов социально-экономического развития городов и муниципальных образований регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России», – уточнили в кабмине.

Это позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и использовать их на решение текущих и долгосрочных актуальных задач, «на дальнейшее комплексное развитие, направленное на повышение качества жизни людей», заявил Мишустин на заседании правительства 3 июня.

Напомним, 14 мая глава правительства РФ подписал распоряжение о частичном списании бюджетных долгов шести регионам – Тульской, Калужской, Оренбургской, Архангельской, Смоленской и Липецкой областям.

Кабмин РФ продолжает работу по снижению долговой нагрузки регионов по поручению президента. В 2025 году возможностью списания долгов по бюджетным кредитам смогли воспользоваться 58 регионов, чья нагрузка сократилась примерно на 230 млрд рублей. В текущем году уже 54 регионам была списана задолженность на общую сумму 175 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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