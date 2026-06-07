Названы самые подделываемые в России товары

В России покупатели чаще всего сталкиваются с контрафактными автозапчастями, спортивной обувью и одеждой, косметикой и бытовой химией, алкоголем, табачными изделиями, ноутбуками и смартфонами. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

По его словам, около половины подделок продаются на барахолках и рынках, от 30 до 40% – реализуется через маркетплейсы, а оставшаяся часть – в соцсетях и мелких несетевых магазинах.

В качестве одной из мер борьбы с контрафактом он предложил ввести прослеживаемость товаров по всей цепочке до конечного покупателя во всех форматах розничной торговли. В крупных торговых сетях, входящих в АКОРТ, действует строгая система проверки всех контрагентов с обязательным подтверждением прав на товарные знаки, благодаря чему подделки отсекаются до входа на полку, отметил Богданов.

Ранее в Федеральной таможенной службе сообщили, что за 2025 год на границе России было выявлено почти 8 млн единиц фальсифицированной продукции. Это оказалось больше, чем было выявлено в 2021 году (7 178 648 единиц).

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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