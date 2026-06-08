В России отложили введение технологического сбора на радиоэлектронику

Правительство РФ перенесло срок введения технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Перенос срока начала взимания техсбора с 1 сентября на 1 декабря 2026 года осуществляется в связи с предложениями отраслевых объединений. Соответствующие изменения внесены в Госдуму в рамках проекта поправок в Бюджетный кодекс.

Кроме того, меры, предусмотренные поправками в Бюджетный кодекс, включают повышение финансовой устойчивости регионов, уточнение бюджетных процедур и расширение применения цифрового рубля в бюджетном процессе. Проектируемые нормы закона в условиях высокой неопределенности в мировой экономике на фоне конфликта на Ближнем Востоке дадут правительству возможность гибко реагировать на возможные вызовы, заключили в Минфине.

Как сообщалось ранее, в России начнут взимать технологический сбор с производителей и поставщиков электроники. За ноутбук он составит 500 рублей, за смартфон – 250 рублей, за телефон проводной связи с беспроводной трубкой – 100 рублей, за другие телефонные аппараты – 25 рублей.

Плательщиками станут как юрлица, занятые производством или поставкой электроники, так и индивидуальные предприниматели. Оплата сбора будет являться фактором допуска к реализации товара. На уплату сбора будет отведено 10 дней. При неуплате система откажет в продаже товара. Штрафы за просрочку начисляться не будут.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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