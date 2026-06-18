Внешний долг России снизился на рекордную сумму

Внешний долг России в апреле снизился сразу на 4,2 млрд долларов – это максимальный показатель за все время ведения статистики.

По итогам марта российский госдолг перед нерезидентами составил 61,1 млрд долларов, а в конце апреля – 58,9 млрд долларов, свидетельствуют данные Министерства финансов, которые изучило РИА «Новости».

Такого резкого погашения не наблюдалось последние 15 лет. Предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2018 года – тогда задолженность России перед внешними кредиторами уменьшилась на 3,6 млрд долларов.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что внешний долг России составляет 10% ВВП и в скором времени будет полностью погашен. По его словам, РФ не зависит от внешней финансовой инфраструктуры и самостоятельно принимает решения по бюджетным вопросам, исходя из приоритетов страны.

Москва, Зоя Осколкова

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