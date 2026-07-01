В России сохранили порог доходов малого бизнеса на упрощенке для уплаты НДС

Совет Федерации сохранил порог доходов малого бизнеса на уровне 20 млн рублей для освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость. Сенаторы одобрили соответствующих законопроект.

Предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), должны перейти на уплату НДС, был снижен с 2026 года с 60 млн до 20 млн рублей в год. Планировалось, что с 2027 года показатель будет снижен до 15 млн, а с 2028-го – до 10 млн.

Одобренный закон сохраняет для таких организаций и ИП порог в 20 млн рублей на 2027-2029 годы. Его снижение до 15 млн рублей переносится на 2030 год, а до 10 млн рублей – на 2031 год.

По словам глава Минфина Антона Силуанова, сохранение порога выручки в 20 млн рублей коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС. Это даст возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.

Ранее сообщалось, что к апрелю 2026 года совокупная задолженность по налогам граждан и компаний в России достигла рекордного уровня – 4 триллиона рублей. За год показатель увеличился примерно на треть.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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