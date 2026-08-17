Цены на красную икру в рознице бьют рекорды

Красная икра лососевой путины этого года в сетевой рознице подорожала до рекордного значения – 23,5 тыс. рублей за килограмм. Об этом свидетельствует мониторинг Информационного агентства по рыболовству.

Самая дорогая икра нерки продается в диапазоне 18,5-23,5 тыс. рублей за 1 кг, на строчке ниже – икра кеты, которую можно купить за 16,5-22,5 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя агентства Александра Савельева. По его словам, икра горбуши продается за 14,6-19,95 тыс. рублей.

В то же время цены на прошлогоднюю икру нерки в сетевой рознице колеблются в диапазоне 11,4-13 тыс. рублей за 1 кг, на икру кеты – 10,5-16,5 тыс. рублей за 1 кг, на икру горбуши – 8,9-12,4 тыс. рублей за 1 кг.

По словам Савельева, к пику лососевой путины на Дальнем Востоке, который приходится на июль-август, было добыто 74,7 тыс. тонн лососей – это на 60% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Он прогнозирует, что максимальный объем икры, который можно будет получить от самок этого вылова, составляет 1,5 тыс. тонн. «То есть объем заготовленной лососевой икры в этом году будет тоже рекордно низким», – полагает Савельев.

Ранее Росстандарт в новом ГОСТе утвердил требования к красной икре. Документ начнет действовать с 1 июня 2027 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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