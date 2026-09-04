Советник Путина заявил об оттоке капитала из России и назвал причину

Россия сталкивается с оттоком капитала в условиях санкционного давления со стороны Запада. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума.

«Непонятно, почему страна, которая находится в санкционной войне с Западом, имеет реальные положительные ставки в своей экономике, оказывается в условиях оттока капитала из страны», – сказал он (цитата по «Прайм»).

Котяков упомянул слова президента России, который накануне на ВЭФ заявил, что самый крупный и терпеливый инвестор в нашей стране – «это россияне, наше население». По его словам, население пока не получило «привлекательного предложения инвестировать в свою же экономику».

Советник президента заявил, что в России нужно перезапустить инвестиционный цикл за счет стабильных условий в экономике. «Тогда можно будет опираться на частный капитал, а не только на государственные расходы. Как на пленарной сессии сказал президент, если у нас будет здоровая макроэкономика, потихоньку все встанет на свои места», – сказал Кобяков.

Он добавил, что в России в условиях санкционной войны с Западом необходимо грамотно управлять денежными потоками и теми инвестиционными ресурсами, которые есть у государства, граждан и компаний.

Накануне Владимир Путин в ходе своего выступления на ВЭФ заявил, что инвестиции в экономику России в последнее время снизились и на это есть ряд причин, в том числе сознательная политика властей – реализуются меры для подавления инфляции.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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