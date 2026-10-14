Новак рассказал о ситуации на рынке топлива

Россия усиливает защиту нефтеперерабатывающих предприятий, что положительно сказывается на ситуации на рынке топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов <...>. Наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту», – сказал Новак.

По словам вице-премьера, в последнее время ситуация на топливном рынке нормализовалась. «Сегодня значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад», – отметил он.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в России осталось отремонтировать 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате ударов ВСУ. Он счел атаки беспилотников главным вызовом, подчеркнув, что страна «с ним справляется». По его словам, Россия стала лучше защищать НПЗ от вражеских ударов.

Москва, Зоя Осколкова

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