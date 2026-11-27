Вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России поднимут импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран до 35%.

«Мы подготовили проект постановления правительства по увеличению пошлин – импортной пошлины на морепродукты из недружественных стран. Проект постановления находится на согласовании в ведомствах. Ставка таких пошлин будет увеличена до 35%", – сказал Силуанов, выступая в пятницу в Совфеде (цитата по РИА Новости). Сейчас такая продукция пошлинами не облагается.

Ранее на этой неделе Минфин предложил повысить импортную пошлину на деликатесы, поставляемые из недружественных стран, до 15%. Речь идет о пармезане, хамоне, трюфелях, морских деликатесах и др.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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