300 фактов о Екатеринбурге: город дважды неудачно претендовал на «Экспо»

Факт № 41. В течение последних 10 лет Екатеринбург дважды подавал заявку на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо», и оба раза – неудачно.

Первая заявка была подана в 2011 году – на «Экспо-2020». После этого информповестка наполнилась отчетами о массе официальных визитов, странных флешмобах, заграничных поездках чиновников – послов заявки и так далее. Но когда в ноябре 2013 года в Париже подвели итоги голосования, победителем стал Дубай, он набрал 116 голосов. Екатеринбург проиграл – его выбрали 47 голосовавших.

Вскоре после этого Екатеринбург заявился на «Экспо-2025». Снова начались визиты, пиар-акции, международные командировки чиновников. Но в 2018 году победу одержала Осака. Екатеринбургу достался 61 голос.