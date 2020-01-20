В Свердловской области пересчитали избирателей

В Свердловской области обновился список избирателей. По данным регионального избиркома, на 1 января 2020 года в области проживает 3 миллиона 330 тысяч 762 жителей, обладающих правом голоса. Это всего на 94 избирателя больше, чем регистрировалось 1 июля прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ИКСО, рост числа избирателей зафиксирован в 14 муниципалитетах. Это Екатеринбург (прирост составил свыше 5,5 тысяч человек), Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Первоуральск, Сысерть и другие. В остальных территориях отмечено незначительное снижение.

Напомним, уточнение числа избирателей происходит дважды в год – 1 июля и 1 января. Список формируется на основе данных, представленных в областную избирательную комиссию главами всех муниципалитетов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.01.20

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