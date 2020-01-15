В Екатеринбурге за полгода стало на 5,5 тысяч избирателей больше

Избирком Екатеринбурга обновил данные о количестве зарегистрированных избирателей в городе. На 1 января 2020 года в уральской столице насчитывается 1 091 256 жителей с правом голоса в выборах и референдумах, включая 7070 военнослужащих.
Причем наиболее заметный прирост наблюдается в Ленинском и Чкаловском районах – за последние шесть месяцев число избирателей там выросло на 1883 и 1850 соответственно.
Но по абсолютным значениям первые места по-прежнему занимают Чкаловский и Орджоникидзевский районы. Суммарно в этих двух частях города проживает свыше 36% от общего числа избирателей Екатеринбурга, отметили в городской избирательной комиссии.
Добавим, что в июле 2019 года в уральской столице регистрировался 1 085 621 избиратель.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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