В Екатеринбурге за полгода стало на 5,5 тысяч избирателей больше

Избирком Екатеринбурга обновил данные о количестве зарегистрированных избирателей в городе. На 1 января 2020 года в уральской столице насчитывается 1 091 256 жителей с правом голоса в выборах и референдумах, включая 7070 военнослужащих.

Причем наиболее заметный прирост наблюдается в Ленинском и Чкаловском районах – за последние шесть месяцев число избирателей там выросло на 1883 и 1850 соответственно.

Но по абсолютным значениям первые места по-прежнему занимают Чкаловский и Орджоникидзевский районы. Суммарно в этих двух частях города проживает свыше 36% от общего числа избирателей Екатеринбурга, отметили в городской избирательной комиссии.

Добавим, что в июле 2019 года в уральской столице регистрировался 1 085 621 избиратель.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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