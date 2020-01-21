Новый посол США приедет в Екатеринбург

Новый посол США в России Джон Салливан сообщил о своем намерении посетить Екатеринбург. Дипломат записал видеообращение, где заявил о своих ближайших планах и видении сотрудничества с Россией, запись опубликована на официальной странице посольства США в фейсбуке.

Джон Салливан отметил, что сотрудничество США и России сделало мир безопаснее, и назвал сферы, где страны должны работать сообща: Арктика, исследование космоса, поиск мирного решения афганского вопроса, отказ Кореи от ядерного оружия.

«Но быть послом – это больше, чем только работать над приоритетными вопросами государственной политики. Я с нетерпением жду возможности лучше узнать страну, ее людей и ее замечательную культуру. Я хотел бы сначала узнать Москву, а потом посетить другие российские города, включая Владивосток и Екатеринбург, где находятся наши генконсульства», – поделился планами посол.

Кандидатуру нового посла сенат утвердил в декабре 2019 года. Джон Салливан до этого занимал пост заместителя госсекретаря. В этой должности в ноябре он заявлял, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если Россия сохранит приверженность Минским соглашениям и если прекратятся «усилия по подрыву демократических процессов».

Екатеринбург, служба информации

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