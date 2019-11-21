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Четверг, 21 ноября 2019, 12:01 мск

Новости Политика

Назначение ставленника Трампа послом в России поддержал комитет сената

Фото: Getty Image

Комитет сената США по международным отношениям одобрил назначение Джона Салливана на должность посла в России, сообщается на сайте комитета. В настоящее время он занимает пост заместителя госсекретаря. Кроме Салливана, комитет утвердил еще 14 кандидатур на должности, связанные с внешней политикой.

Глава комитета республиканец Джим Риш, комментируя решение коллег, отметил, что работа на посту заместителя госсекретаря дала Салливану полное представление о множестве проблем, которые у США есть с Россией, и полученный опыт «позволит ему выстраивать взаимоотношения наших стран». Политик ожидает, что кандидатура Джона Салливана в ближайшее время получит одобрение сената.

Стоит отметить, что до прихода в Госдеп Салливан работал в Пентагоне, Минюсте и министерстве торговли.

Посол США Джон Хантсман подал в отставку в начале августа 2019 года. Он возглавлял американское диппредставительство с октября 2017 года.

Президент США Дональд Трамп предложил назначить новым американским послом в России Джона Салливана. Позже он был выдвинут на эту должность.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / США

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