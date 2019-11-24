Салливан назвал условия улучшения отношений России и США

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если Россия сохранит приверженность Минским соглашениям.

«Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям», – говорится в сообщении Госдепартамента. Замглавы Госдепартамента США также добавил, что улучшение отношений зависит от «прекращения усилий по подрыву демократических процессов».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Джоном Салливаном на полях совещания глав МИД стран G20 в Нагое, напоминает RT.

Напомним, Второе минское соглашение – документ, предусматривающий комплекс мер по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины. Он был утвержден в феврале 2015 года на саммите в Минске, в котором принимали участие руководители Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки». Он был подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.11.19

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