Депутаты отказались передавать главам районов Екатеринбурга полномочия по киоскам

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга отклонила поправки мэрии о расширении полномочий районных администраций города. В частности речь идет о передаче прав на заключение договоров аренды с владельцами киосков и снос нелегальных объектов.

Как пояснил первый вице-мэр Александр Ковальчик, районные администрации уже выполняют эту работу по доверенности. С принятием поправок их полномочия будут официально закреплены в положении. При этом изменения никак не повлияют на численность муниципальных служащих и не повлекут дополнительных бюджетных трат.

Депутаты, впрочем, усомнились в необходимости перераспределения полномочий. «Администрация города, у которой прав гораздо больше, чем у районных, уже лет семь не может решить проблему с нелегальными киосками. Почему теперь районы должны справиться?», – спросил депутат Константин Киселев.

Ковальчик заявил, что в последнее время ситуация с киосками меняется к лучшему. Глава комитета по товарному рынку Елена Чернышева добавила, что централизация никуда не денется – схему размещения киосков на территории города разрабатывает комиссия администрации города, главы районов не смогут самостоятельно ставить или убирать киоски.

Тем не менее, при голосовании большинство депутатов воздержались – решение по проекту не принято.

Напомним, депутаты последовательно отклоняют проекты администрации города по реформе киосков. Так, в ноябре комиссия по экономическому развитию раскритиковала положение, регулирующее новый порядок заключения договоров аренды земли с владельцами киосков. А в декабре депутаты этой же комиссии сорвали кворум, чтобы не принимать поправки. В итоге вопрос перенесли на январь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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