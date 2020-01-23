Организаторы митинга против поправок в Конституцию приняли условия властей

Организаторы митинга против внесения поправок в Конституцию РФ согласились на рекомендацию министерства общественной безопасности перенести его с площади Труда на площадь Обороны.

Член инициативной группы Ирина Скачкова сообщила «Новому Дню»: «Во-первых, мы посчитали, что в сложившейся ситуации не стоит тратить ресурсы, а главное – время на судебные споры. Все усилия необходимо направить на подготовку проведения митинга. Во-вторых, площадь Обороны хоть и удалена от центра, но в целом для проведения такого мероприятия подходит».

Напомним, 20 января активисты подали в минбез уведомление о проведении митинга «В защиту основ конституционного строя» на площади Труда 1 февраля в 14:00. По их подсчетам, на митинг может прийти около 500 человек. Вчера им пришел ответ из министерства, в котором говорилось, что данная площадка в указанное время занята другим мероприятием, и предлагалось собраться на площади Обороны.

Екатеринбург, служба информации

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