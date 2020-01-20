Противники поправок в Конституцию подали заявку на митинг в Екатеринбурге

Активисты инициативной группы «Екатеринбург за свободу» подали заявку в министерство общественной безопасности Свердловской области на проведение митинга «в защиту основ конституционного строя России». Организаторы выступают против поправок в основной закон страны, которые на прошлой неделе анонсировал президент РФ Владимир Путин. Митинг предлагается провести на площади Труда в субботу, 1 февраля, с 14.00. В акции заявлено участие 500 человек.

Напомним, вчера в Екатеринбурге прошли одиночные пикеты против изменения Конституции РФ. «Не было ни одного осуждающего взгляда от прохожих. Наоборот, люди нас поддерживали», – рассказала «Новому Дню» одна из пикетчиц, член партии «Яблоко» Ирина Скачкова. По ее словам, активисты хотят пригласить на общий митинг партии либерального крыла и представителей левого движения, но переговоры с ними пока не велись.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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