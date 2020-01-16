Путин разъяснил смысл поправок в Конституцию членам профильной комиссии

Поправки в Конституцию РФ, озвученные в послании Федеральному Собранию, нацелены на развитие России как правового, социального государства, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в главный документ государства.

«Поправки, которые были предложены вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны», – сказал Владимир Путин.

Он пояснил, что поправки направлены на укрепление «роли гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства». Он обратил внимание на то, что в поправках, предполагающих изменение порядка назначения премьер-министра и его заместителей, есть большой смысл. «Россия, оставаясь президентской республикой, все-таки становится более открытой – и значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается», – подчеркнул президент.

Фото: пресс-служба Кремля

По мнению Владимира Путина, благодаря предлагаемым изменениям, парламент будет нести большую ответственность не только за назначение правительства, но и за работу кабмина. «Вот такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована. Представьте себе: назначается председатель правительства. Президент уже не имеет право отклонить эту кандидатуру, а потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а идет в парламент. И парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителей председателя правительства и федеральных министров», – отметил он.

Кроме того, по словам Путина, Россия должна оставаться президентской республикой, и это найдет поддержку у граждан. «У президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия», – сказал российский лидер.

Как писал «Новый День», 15 января в ходе очередного, 16-го по счету, обращения к Федеральному Собранию Владимир Путин предложил обсудить поправки в Конституцию. По большей части они касаются перераспределения полномочий между органами власти.

Москва, Иван Гридин

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