В Екатеринбурге начались пикеты против поправок в Конституцию (ФОТО)

Инициативная группа «Екатеринбург за свободу» начала серию одиночных пикетов против внесения изменений в Конституцию РФ, которые анонсировал президент страны Владимир Путин. Накануне вечером двое активистов поочередно стояли около станции метро «Площадь 1905 года». В течение недели акции продолжатся в центре города.

Фото: Владислав Постников

«Вчера не было ни одного осуждающего взгляда от прохожих. Наоборот, люди нас поддерживали», – рассказала «Новому Дню» одна из пикетчиц, член партии «Яблоко» Ирина Скачкова. По ее словам, гражданские активисты готовят общий митинг «В защиту конституционных основ», который состоится, скорее всего, 1 или 2 февраля. Место и время пока не определены, идут переговоры с участниками. Организаторы хотят собрать до 500 человек.

«Пока это личная инициатива участников группы «Екатеринбург за свободу». Надеемся, что к нам присоединятся партии либерального крыла, левые и КПРФ. Пока с ними переговоров не вели», – добавила Ирина Скачкова.

Напомним, внести изменения в действующую Конституцию РФ Владимир Путина предложил во время послания Федеральному собранию. В частности, президент высказался за конституционную роль Госсовета, а также необходимость доверить Госдуме не согласование, а утверждение главы правительства РФ. При этом, как сказал глава государства, изменения в Конституцию должны быть внесены после опроса граждан. Для разработки поправок в основной закон страны сформирована рабочая группа из 75 человек, в нее вошли два представителя Свердловской области – депутат Госдумы Павел Крашенинников и омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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