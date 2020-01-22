Минбез предложил перенести митинг в защиту Конституции подальше от центра города

Областное министерство общественной безопасности не хочет видеть митинг против внесения изменений в Конституцию на площади Труда.

Как сообщила РИА «Новый День» общественная активистка Елена Шукаева, министерство согласовало им дату и время проведения митинга – 1 февраля, 14:00 – но рекомендовало перенести акцию на площадь Обороны. Активисты еще не приняли решение, согласятся ли они на перенос.

Напомним, позавчера активисты общественной группы «Екатеринбург за свободу» подали заявку в министерство общественной безопасности Свердловской области на проведение митинга «в защиту основ конституционного строя России». Организаторы выступают против поправок в основной закон страны, которые на прошлой неделе анонсировал президент РФ Владимир Путин. В акции заявлено участие 500 человек. Кроме того, в городе уже прошло несколько одиночных пикетов, посвященных той же теме.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.01.20

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