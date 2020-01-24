«Автомобилист» 12-й раз подряд обыграл «Трактор» (ФОТО)

«Автомобилист» вновь одержал победу в «уральском дерби» с челябинским «Трактором». Встреча двух команд в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

В первом периоде дважды отличился екатеринбургский легионер Брукс Мэйсек. Во втором отрезке игры «Трактор» отыграл одну шайбу усилиями Ника Бейлина, но под конец матча «Автомобилист» добил соперника. Алексей Василевский мощным броском сделал счет 3:1, а Джефф Плэтт забил четвертую шайбу уже в пустые ворота челябинцев.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отметил, что матч был напряженным для его команды: «Трактор» кардинально изменил игру. Очень веселый матч для болельщиков был. Удалось быстро голы забить, пытались по счету сыграть, но зевнули немного в контратаке. Дальнейшими действиями оборонительными я доволен. Самоотверженная игра в обороне была. Играли на результат, полностью исключили грубые ошибки. Довели то, что надо было. Использовали моменты «5 на 6», и последний гол был забит на хороших эмоциях. Спасибо парням за самоотдачу, за хорошую игру».

«Автомобилист» в четвертый раз в этом сезоне КХЛ побеждает «Трактор», а с учетом игр прошлого чемпионата серия екатеринбуржцев в «уральском дерби» составила 12 побед. Следующий матч «Автомобилист» проведет снова на домашнем льду – 25 января команда сразится с казанским «Ак Барсом».

Фото ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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