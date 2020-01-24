Бывшему заму руководителя свердловского СУ СКР продлили срок домашнего ареста

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест бывшему заместителю руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, мера пресечения избрана по 29 апреля 2020 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

Напомним, в конце ноября 2019 года в отношении Михаила Бусылко было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки на сумму 1,8 млн рублей. Посредником выступил адвокат Владислав Вострецов, непосредственным взяткодателем – предприниматель Виталий Трухин. Обоих отправили под домашний арест до конца января. 26 декабря президент России Владимир Путин освободил Михаила Бусылко от занимаемой должности.

Екатеринбург, служба информации

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