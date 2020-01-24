Спортшкола заплатит 2 млн рублей матери ребенка, утонувшего в бассейне

Свердловский областной суд оставил в силе решение, по которому ДЮСШ «Спутник» из Нижнего Тагила должна выплатить матери мальчика, который утонул в бассейне, 2 млн рублей в виде компенсации морального вреда. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда.

Напомним, 7-летний мальчик утонул в бассейне на улице Юности 2 октября 2017 года. Ему стало плохо, и он потерял сознание в воде. Сотрудники бассейна сразу же вытащили ребенка из воды и до приезда врачей оказывали ему первую медицинскую помощь, но безуспешно. В августе 2018 года виновным в этом суд признал тренера. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года. Кроме того, мужчина в течение полутора лет не мог работать ни тренером по плаванию, ни спасателем в бассейне.

Мама погибшего ребенка подала в суд на спортшколу, с учебного заведения была взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей. Однако ответчик не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Представитель спортшколы просил снизить размер компенсации, считая, что присужденная сумма является несправедливой. По его мнению, суд первой инстанции не учел того, что смерть ребенка – это несчастный случай, а спортшкола является бюджетным учреждением и финансируется исключительно из городского бюджета.

Однако судебная коллегия, изучив материалы дела, обратила внимание на то, что женщина лишилась на тот момент единственного ребенка и до сих пор находится в подавленном состоянии. Решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Нижний Тагил, служба информации

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