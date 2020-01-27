Прокуратура проверяет горздрав и компанию-аутсорсера из-за возможной забастовки водителей скорых

В прокуратуре Екатеринбурга заявили о начавшейся проверке скорой помощи из-за сообщений водителей о забастовке. Будет дана правовая оценка действиям не только коммерсанта, который предложил водителям вместо трудового договора оформиться как ИП, будет проверятся также работа бюджетного учреждения, которое заключило контракт с аутсорсером.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура города установит, в каких подстанциях скорой медицинской помощи руководством ООО «Феникс-Логистика» предложено перейти водителям на гражданско-правовой договор, даст оценку законности действий юридического лица и МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса», проверит соблюдение требований трудового законодательства, законодательства о здравоохранении», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге с 1 февраля меняется подрядчик станции скорой помощи, который на аутсорсинге оказывает транспортные услуги. Как рассказали водители, руководство новой компании – ООО «Феникс-логистика» – нанимает прежний персонал, но на других условиях, вместо трудового договора водителям предлагают стать ИП, то есть они должны будут сами платить налоги и заодно лишатся гарантий типа больничных, отпуска и т.п. Водители пригрозили не выйти в рейсы.

Екатеринбург. Январь 27, служба информации

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