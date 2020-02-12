Прокуратура заявила о продолжении проверки аутсорсера скорой из-за угроз забастовки

Главный прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова сегодня на пресс-конференции рассказала, как идет проверка компании-аутсорсера, из-за которой грозились бастовать водители скорой помощи.

«Проверка прокуратуры еще не завершена. Слово «забастовка» не совсем корректно, потому что все водители работали по срочным трудовым договорам, у них заканчивался срок 1 февраля и надо было им определяться. Мы постарались с каждым водителем переговорить, выяснить настроение, выяснить, что и кем было нарушено. Мы выезжали на подстанцию, где я встречалась с водителями. Представителю ООО «Феникс Логистика» было разъяснено, что прокуратура города на протяжении всего срока действия контракта будет отслеживать судьбу водителей, которые заключили новые трудовые договоры», – сообщила Кузнецова. По ее данным, работу продолжили 44 водителя, отказались от работы 29 человек. Директор «Феникс Логистики» получил предостережение. Очередной этап проверки пройдет завтра.

Напомним, в Екатеринбурге с 1 февраля сменился подрядчик станции скорой помощи, который на аутсорсинге оказывает транспортные услуги. Руководство новой компании – ООО «Феникс Логистика» – по словам водителей, решило нанять прежний персонал, но на новых условиях. Предприниматель предложил водителям стать ИП или самозанятыми, то есть самостоятельно платить налоги и лишиться гарантий типа больничных, отпуска и т.п. Водители пригрозили не выйти в рейсы. После резонанса в СМИ к решению проблемы подключились горздрав, прокуратура и ФСБ, водителям предложили прежние условия работы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

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