Из 80 водителей «скорой» перейти к новому перевозчику согласились лишь три (ВИДЕО)

В Екатеринбург сегодня привезли автомобили скорой помощи, которые будут работать на трех подстанциях СМП – их обслуживает аутсорсинговая компания. С 1 февраля контракт будет выполнять ООО «Феникс-логистика». Как рассказал начальник станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев, прежний аутсорсер – ООО «Эффективная система здравоохранения» – возил бригады СМП на «Газелях». «Аутсорсер выставлял автомобили класса «Б» – это «Газели» 2015 года, а «Форды» намного лучше и удобнее. Они соответствуют новому ГОСТу по высоте, по ширине салона, по ходовым качествам», – сказал Пушкарев.

По его словам, на аутсорсинговых машинах на вызовы к пациентам ездят меньше 30% бригад (31 машину дает аутсорсер в работу и еще семь будут в резерве). «Лучше, чтобы не более трети, потому что если гипотетически будут нюансы к аутсорсеру, скорая медицинская помощь закроет своими автомобилями и бригадами экстренной медицинской помощи», – сказал он.

Пушкарев уточнил, что в этом году скорая планирует приобрести за счет муниципального бюджета четыре автомобиля класса «Б» с медицинским оборудованием, еще четыре даст минздрав, эти машины будут без медоборудования. «Планируется увеличить и число бригад – в сентябре придут выпускники, там посмотрим», – уточнил он.

Что касается водителей, которые работали с нынешней аутсорсинговой компанией, то согласились перейти в новую фирму на работу трое. Еще 77 человек обдумывают предложение, такую информацию озвучили сегодня в ходе пресс-тура. Водителям, напомним, предложили перейти в новую организацию и работать либо в рамках трудового договора с зарплатой около 18 тысяч рублей в месяц, либо получать больше, но оформиться как самозанятые или индивидуальные предприниматели. «У них заканчивается срочный трудовой договор 31 числа. Но это их взаимоотношения, я как юридическое лицо сделать и сказать ничего не могу. Мне аутсорсер обязан предоставить автомобили с водителями. Я думаю, проблем не будет, по крайней мере, это никак не отразится на оказании скорой медицинской помощи», – добавил руководитель СМП Екатеринбурга.

Накануне водителей скорой приглашали в региональное управление ФСБ России, где протестующим сообщили, что «контора» давно наблюдает за новым аутсорсером мэрии – компанией «Феникс-Групп» (в нее входят «Феникс-Менеджмент», в прошлом году отметившийся в Челябинской области скандалом с качеством предоставления услуг для местной скорой помощи, и «Феникс-Логистика», который сейчас работает по аналогичной схеме в Перми). Водители, также побывавшие на приеме у депутата ГД Андрея Альшевских, рассказали, что пытались договориться с аутсорсерсами о заключении трудовых договоров с более высокой оплатой труда, но неуспешно. В материалах к аукциону стоимость одного машиночаса оценили в 380 рублей, водителям предложили вдвое меньше. Они по-прежнему заявляют, что в полночь 31 января «поставят машины в гараж и пойдут домой», так как с этого момента предыдущий контракт с другим юридическим лицом у них закончится, а с новым – ООО «Феникс Логистика» – коллектив работать отказался. Сам глава «Феникс-Групп» Евгений Фридман ранее заявлял СМИ, что у него уже «очередь стоит» из желающих поработать за 145 рублей в час на скорых в Екатеринбурге. При том, что водителю скорой, даже привлеченному по аутсорсингу, необходимо пройти и специальное обучение и специальный же медосмотр. «Странно, что горздрав не насторожил опыт Уфы, Копейска, Перми, где уже идут задержки», – сказал один из водителей Аркадий Иванов.

Водители машин скорой помощи отказались выходить в рейсы

Екатеринбург, Елена Сычева

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