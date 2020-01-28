Недовольных водителей скорой помощи позвали в ФСБ (ФОТО, ВИДЕО)

В свердловском управлении ФСБ заинтересовались предпринимателем Евгением Фридманом, который через подконтрольную ему компанию заключил контракт на обеспечение транспортом и водителями трех екатеринбургских подстанций скорой помощи.

Водители скорой отказались выходить в рейсы

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказали работающие до 31 января водители на приеме у депутата Госдумы Андрея Альшевских. Водители обещали депутату приехать на встречу к 10:00, но задержались почти на два часа из-за визита в ФСБ, куда их вызвали поговорить о сложившейся ситуации. По их словам, ведомство уже не первый год наблюдает за коммерсантом, но он часто меняет юридические лица – одни закрывает, другие открывает. Но если 1 февраля машины с трех подстанций, которые начнет обслуживать подконтрольная ему компания ООО «Феникс Логистика», не выйдут в рейсы, «это будет толчок для ФСБ». Контракт на 113,5 млн рублей с ней екатеринбургское МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса» заключило 15 января 2020 года. Водителей пригласили в УФСБ для того, чтобы «узнать информацию из первых рук, а не из СМИ».

Мужчины рассказали, что на аутсорсинге сейчас находятся три подстанции екатеринбургской скорой помощи – на улицах Серафимы Дерябиной, Братьев Быковых и Машиностроителей. В общей сложности там работают 74 водителя (67 основных, семь резервных). Каждую смену на каждой из трех подстанций должно дежурить шесть экипажей. Но, возможно, 1 февраля не останется ни одного. Руководство ООО «Феникс Логистика» предложило водителям на выбор или оформиться как самозанятым (тогда коммерсант обещает зарплату больше) или заключить трудовой договор с зарплатой на уровне 2015 года – 18 тысяч. Ни первое, ни второе их не устроило. От самозанятости они сразу отказались наотрез: они считают, что таким образом предприниматель просто хочет сэкономить за их счет, заставив платить все налоги.

Насчет повышения зарплаты пытались договориться, но безуспешно, хотя в материалах к аукциону стоимость одного машиночаса оценивается в 380 рублей, а водителям он предлагает в два раза меньше. Как заявили водители, ровно в полночь 31 января все они «поставят машины в гараж и пойдут домой», так как с этого момента предыдущий контракт с другим юридическим лицом у них закончится, а с новым – ООО «Феникс Логистика» – весь коллектив работать отказался. Сам Фридман ранее заявлял СМИ, что у него уже «очередь стоит» из желающих поработать за 145 рублей в час на скорых в Екатеринбурге. Однако водитель Аркадий Иванов в этом сомневается. Он рассказал, что водителю скорой помощи, даже привлеченному по аутсорсингу, необходимо пройти и специальное обучение и специальный медосмотр. У него лично это заняло полтора месяца, и он не понимает, где за оставшиеся три дня новый подрядчик собирается набрать необходимое число сотрудников. «Странно, что горздрав не насторожил опыт Уфы, Копейска, Перми, где уже идут задержки», – добавил Иванов.

Собеседники «Нового Дня» в ССМП Перми рассказывают, что в их городе некоторые подстанции также перешли на аутсорсинг по транспорту, и там услуги тоже оказывает «Феникс Логистика». «Он предлагает хорошие автомобили, сначала все хорошо идет, а потом начинается: бывало, приедешь на АЗС, а карта в черном списке из-за долгов, задержки зарплаты по два месяца, стабильные «завтраки» с зарплатой, водители – ИП, сейчас переоформляют на самозанятых. Поначалу водилы повелись, что зарплата выше, чем у тех, кто нормально оформлен по Трудовому кодексу, а в итоге пашут сутками, с деньгами постоянные задержки, и еще самим платить налог надо. Если посчитать зарплату тех и других, то за год та же сумма получается. Смысл этих извращений над собой неизвестен. Выгодно только подрядчику», – рассказывают знакомые с ситуацией в Пермском крае.

«Новый День» уже писал, что негативный опыт перевода скорых на аутсорсинг и контракт с «Феникс-Менеджмент» был получен в городе Копейске Челябинской области. В течение нескольких месяцев компания нарушала условия контракта по количеству и качеству автомобилей, задерживала заработную плату водителям, в конце концов, контракт был расторгнут по инициативе местных врачей.

Прокуратура Екатеринбурга уже начала проверку этой ситуации. Будет дана правовая оценка действиям не только коммерсанта, который предложил водителям вместо трудового договора оформиться как ИП, будет проверяться также работа бюджетного учреждения, которое заключило контракт с аутсорсером.

Как уже сообщалось, в Екатеринбурге с 1 февраля меняется подрядчик станции скорой помощи, который на аутсорсинге оказывает транспортные услуги. Как рассказали водители, руководство новой компании – ООО «Феникс Логистика» – нанимает прежний персонал, но на других условиях, вместо трудового договора водителям предлагают стать ИП, то есть они должны будут сами платить налоги и заодно лишатся гарантий типа больничных, отпуска и т.п. Водители пригрозили не выйти в рейсы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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