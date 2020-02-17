Прокуратура: машины скорой помощи не проходили предрейсовый техосмотр

Прокуратура Екатеринбурга продолжает следить за ситуацией с машинами скорой помощи и соблюдением прав их водителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного органа, в компании-аутсорсере – «Феникс-Логистика» – не соблюдалось сразу несколько обязательных требований закона. В частности, не был организован предрейсовый контроль технического состояния автомобилей, не было журнала регистрации инструктажей по безопасности дорожного движения, а также были допущены нарушения при оформлении путевых листов.

Нашлись и нарушения при заключении муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению автомобилей скорой помощи МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса». При формировании аукционной документации были неверно установлены антидемпинговые меры, неверно определен порядок предоставления разъяснений документации об аукционе его участникам. Директору МБУ «Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса» внесено прокурорское представление об устранении нарушений закона, инженер отдела ресурсного обеспечения привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Кроме того, прокуратура области поручила Управлению ФНС России по Свердловской области проверить ООО «Феникс-Логистика» и ООО «Эффективная система здравоохранения» на предмет соблюдения обязанности по начислению и уплате НДФЛ и ЕСН за сотрудников. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле в прокуратуре области.

Напомним, в конце января 2020 года разгорелся скандал между водителями скорой помощи и новым аутсорсером «Феникс-Логистика», который предложил шоферам оформиться в качестве самозанятых либо ИП, или же получать зарплату на уровне 2015-2016 годов. В ответ они заявили, что 1 февраля не выйдут на работу. После обнародования этой информации водителей вызвали в УФСБ, а прокуратура начала проверку. В итоге аутсорсер пошел на уступки водителям.

Добавим, что по данным «Нового Дня» представители «Феникс-Логистики» сами обратились в прокуратуру. По их мнению, екатеринбургские СМИ публикуют о них заказные материалы, порочащие деловую репутацию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

Россиян ждут трехдневные каникулы. / Долги по зарплате в Свердловской области выросли в два раза – до 64,6 млн рублей. / «Вирус – штука коварная», – в правительстве прокомментировали ситуацию с коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»