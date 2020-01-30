После встреч с ФСБ, депутатом и прокурором водители скорых решили не бросать работу

Водители трех подстанций скорой помощи, которые обслуживает компания-аутсорсер, передумали с 1 февраля уходить с работы. Их наниматель, ООО «Феникс Логистика», пошел на уступки.

Как рассказал РИА «Новый День» один из водителей, Аркадий, работодатель пошел на компромисс и предложил водителям заключить «нормальные трудовые договоры с нормальным соцпакетом». По данным собеседника агентства, продолжить работу согласились все водители подстанции № 3 (ул. Машиностроителей) и около 70% водителей подстанции № 6 (на улице Серафимы Дерябиной). О подстанции № 5 (ул. Братьев Быковых) информация появится позже.

На своей странице в соцсети Аркадий обещал подписчикам, что в ночь на 1 февраля «все машинки выйдут на линию» и поблагодарил всех неравнодушных – горожан, журналистов, а также надзорные органы. По его словам, у группы водителей состоялась встреча еще и с прокурором Екатеринбурга Светланой Кузнецовой, которая заявила, что будет внимательно следить за развитием событий.

Напомним, вчера утром появилась информация, что всего трое водителей согласились работать с новой аутсорсинговой компанией, а еще 77 – размышляют. Начальник станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев, демонстрируя журналистам предоставленные «Феникс Логистикой» автомобили, заявил: «У них (водителей) заканчивается срочный трудовой договор 31 числа. Но это их взаимоотношения, я как юридическое лицо сделать и сказать ничего не могу. Мне аутсорсер обязан предоставить автомобили с водителями. Я думаю, проблем не будет, по крайней мере, это никак не отразится на оказании скорой медицинской помощи».

Как уже сообщал «Новый День», ранее новый аутсорсер предложил водителям или оформиться в качестве самозанятых или ИП, или получать зарплату на уровне 2015-2016 годов. Коллектив взбунтовался и заявил, что 1 февраля не выйдет на работу. Проверку начала прокуратура, водителей вызывали в УФСБ, они просили помощи у депутата Госдумы Андрея Альшевских, проблема вызвала большой общественный резонанс.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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