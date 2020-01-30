Владелец аттракционов в ЦПКиО подал в суд на парк

Владелец аттракционов, которые были установлены в екатеринбургском центральном парке культуры и отдыха, подал в суд на ЦПКиО. Речь идет о директоре компании «Вик-Атр» Владимире Коробейникове. Две недели назад руководство парка расторгло с ним договор, заключенный до 30 сентября этого года, в одностороннем порядке и демонтировало аттракционы – батуты, тиры, призовые аттракционы, и т.д. Первое заседание по иску, который Коробейников подал в Арбитражный суд Свердловской области, назначено на 10 марта.

В ЦПКиО вывозят аттракционы

Ранее в ЦПКиО объясняли, что причиной послужили нарушения правил безопасности, выявленные у арендатора. Кроме того, там сослались на необходимость смены концепции парка, согласованную с управлением культуры города. «Те действия, которые начались в парке Маяковского, – они согласованы с учредителем – с нами. Мы в голове держим ту концепцию, которая была обсуждена, в том числе с представителями общественности, – это концепция лежит в основе технического задания. Это уже такой рабочий документ по первому этапу модернизации парка Маяковского. Эта концепция предполагает, в том числе и изменение самого контента, в том числе контента, связанного с действием, – условно назовем их аттракционами. Сегодня мы говорим о том, что небольшие формы развлечения, на наш взгляд, должны выглядеть по-другому и находиться в другом месте. А самое главное – должны быть единообразные с точки зрения и внешнего вида, и ценовой политики, и своего нахождения», – пояснял начальник управления Илья Марков.

Ситуация с аттракционами. Мнения сторон

Екатеринбург, Елена Сычева

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