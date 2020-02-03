Бывший вице-мэр Мегиона стал министром экономики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев назначил министром экономики и территориального развития бывшего вице-мэра Мегиона Дениса Мамонтова.
По данным «Нового Дня», к своим обязанностям Мамонтов приступил с сегодняшнего дня. Сам он заявил корреспонденту агентства, что «не уполномочен ничего комментировать».
Добавим, что министра экономики в области не было больше года, после того как Александр Ковальчик был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 03.02.20
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